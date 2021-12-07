В Германии будущее правительство подписало коалиционный договор

Лидеры Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/ «зелёных» и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, сообщает РИА Новости. Работа над договором велась около месяца. После этого бундестаг должен утвердить социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.

Как сообщается, в голосовании, длившемся с 26 ноября, приняли участие 57% членов «зелёных», за подписание проголосовали 86%. До этого своё согласие дали Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия.

Коалиционный договор насчитывает 177 страниц, он закладывает основы будущего кабинета как минимум на четыре года.

Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц поддержал введение закона об обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий населения в стране. Политик отметил, что как член бундестага он считает подобное решение самым правильным. При этом другие главы федеральных земель должны будут поддержать это предложение. Однако действующий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выразил обеспокоенность в связи с подобным заявлением.