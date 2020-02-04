Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария сообщило об 11 случаях заражения новым коронавирусом. Среди больных есть один ребёнок.
Большинство заражённых являются сотрудниками фирмы Webasto. Именно в этой компании в конце января обнаружились первые вспышки заболевания. На сегодняшний день больные проходят лечение в клинике Мюнхена (Бавария),
Ранее NEWS.ru сообщал, что четвёртый уровень опасности распространения коронавируса нового типа объявлен в Болгарии. Число жертв на утро 3 февраля 2020 года превысило 360 человек.
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