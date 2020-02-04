https://static.news.ru/photo/acc62f64-46c6-11ea-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария сообщило об 11 случаях заражения новым коронавирусом. Среди больных есть один ребёнок.

Большинство заражённых являются сотрудниками фирмы Webasto. Именно в этой компании в конце января обнаружились первые вспышки заболевания. На сегодняшний день больные проходят лечение в клинике Мюнхена (Бавария), пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четвёртый уровень опасности распространения коронавируса нового типа объявлен в Болгарии. Число жертв на утро 3 февраля 2020 года превысило 360 человек.