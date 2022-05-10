В «Газпроме» заявили, что препятствий для транзита газа через Украину нет

Газораспределительная станция / Фото shutterstock.com

В «Газпроме» не увидели никаких препятствий для продолжения транзита газа через Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Ранее в «ОГТС Украины» сообщили об остановке передачи энергоресурсов в Европу через станцию «Сохрановка» (находится в Ростовской области) с 11 мая. В «Газпроме» пообещали выполнить контрактные обязательства по поставке газа перед потребителями из Европы в связи с тем, что услуги транзита уже оплачены.

Перенос объёмов на пункт «Суджа» (расположен в Курской области — NEWS.ru) технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, Киеву это известно, — сказано в сообщении.

Ранее в «ОГТСУ» заявили, что потеряли контроль над рядом объектов из-за действий Вооружённых сил России. По словам специалистов компании, в настоящий момент они не могут осуществлять технологическую проверку компрессорной станции «Новопсков».

4 мая пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Представитель компании также отметил, что после того как «Газпром» приостановил поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.