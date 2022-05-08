В ФРГ заявили о «переломе» в отношениях с КНР из-за России ZDF: угрозы Германии в адрес КНР говорят о «переломе» в отношениях с Пекином

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Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций показывают «перелом» в отношениях Германии и Китая. Ещё несколько недель назад такие заявления Берлина были немыслимы, заявил журналиста Томас Райхарт в статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF.

Автор публикации напомнил, что бундестаг в конце апреля принял заявление с призывом поддержать Киев тяжёлым вооружением. Тогда же в адрес Пекина направили «недвусмысленную угрозу»: Китаю пообещали санкции, если он станет подрывать западные ограничения против России или даже поставлять ей оружие, отметил Райхарт.

Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить, — подчеркнул журналист.

Данный шаг знаменует собой окончательное «прощание» с китайской политикой экс-канцлера Ангелы Меркель, считает Райхарт. По его мнению, она сосредотачивалась на экономических отношениях, не желая признавать «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой».

Ранее стало известно, что текущее противостояние Москвы и Вашингтона может расколоть мир на два враждующих лагеря, считает обозреватель газеты The Telegraph Лиам Халлиган. Он отметил, что уже сформировались два новых противоборствующих альянса — с одной стороны США, Евросоюз и Великобритания, а с другой — Россия и те страны, которые оказывают ей поддержку: Китай, Индия и Индонезия.