В ФРГ заявили о новом витке конфликта с США из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/862760b6-d86c-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Происходит эскалация геополитического конфликта между США и Европой, связанного со строительством газопровода «Северный поток — 2», рассказал немецкий депутат, официальный представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Науманн.

По его словам, угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц означают новую стадию данного конфликта, передаёт РИА Новости.

Трёхстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода «Северный поток — 2», эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой, — сказал депутат.

В этом письме говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода «Северный поток — 2», и подчёркивается, что в случае продолжения работ порту грозит «финансовое разрушение».

Науманн заявил, что данная инициатива исходит не от отдельных сенаторов, а речь идёт о «о санкциях и консенсусе в масштабах всего правительства» США. Он назвал такие выражения, как «угроза финансового разрушения порта», недопустимыми в диалоге с партнёрами.

У меня как свободного демократа вызывают беспокойство планы Соединённых Штатов запретить въезд членам правления, а также заморозить финансовый капитал. С такими угрозами бывшая «страна свободы» все больше становится игрушкой геополитических рисков в духе [президента США Дональда] Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации — это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно всё больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США, — добавил депутат.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Как писал NEWS.ru ранее, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт прокомментировал угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой российского проекта «Северный поток — 2».