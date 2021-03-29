В ФРГ заявили о несостоявшихся переговорах Путина, Меркель и Макрона

https://static.news.ru/photo/9c8da81a-9081-11eb-98ae-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global look Press

Переговоров лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона 29 марта не было. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Отмечается, что переговоры должны были пройти в формате видеоконференции. Тема предполагаемого разговора — урегулирование в Донбассе.

Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас, — цитирует ТАСС Зайберта.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции согласовывается, одной из тем станет Донбасс.

Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем, — сказал он.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, важным остаётся вопрос, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Кулеба добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ.