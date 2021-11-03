В ФРГ оценили препятствие газопроводу «Северный поток — 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) считает совершенно контрпродуктивным препятствование запуску «Северного потока — 2» по политическим мотивам. Об этом заявил председатель организации Оливер Хермес. Его слова приводит ТАСС.

При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, — сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что с помощью газа можно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Он также выразил мнение, что механизм ЕС по трансграничному углеродному регулированию не должен «вести к изоляции ЕС от таких стран, как Россия или Украина».

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода.