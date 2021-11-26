В ФРГ назвали способ запустить «Северный поток — 2» как можно быстрее

При определённых обстоятельствах газопровод «Северный поток — 2» может начать работать ещё до того, как проект пройдёт сертификацию. В прошлом примеры подобного рода уже имелись. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

По информации газеты, в прошлом до завершения процедуры сертификации начинали работать такие проекты, как NEL и EGL 401. Как отметили в немецком сетевом агентстве (BNA), штраф в этом случае составляет «не более €1 млн».

Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» равняются не менее €10 млрд, — предполагают авторы публикации.

Авторы считают, что подобный вариант может показаться оператору газопровода «заманчивым», учитывая высокие цены, установившиеся на газ. В статье говорится, что благодаря этому «Газпром» может сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.

В то же время в ВNА считают, что приведённые в пример проекты не могут быть сопоставимы с российским газопроводом.

Ранее в МВФ сообщили, что доходы Украины от транзита газа в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» сократятся более чем на $1 млрд в год в период до 2024 года. Именно до этого времени действует актуальный контракт на прокачку, заключённый с российской компанией «Газпром».