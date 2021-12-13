В ЕС обсудят возможные действия при «агрессии России против Украины»

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 16 декабря обсудят возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передаёт ТАСС. ЕС, по его словам, готовится к худшему и нацелен на «сдерживание российской агрессии».

Все министры согласны с тем, что любая агрессия против Украины приведёт к политическим и экономическим последствиям для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнёрами. Эта тема остаётся важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС, — цитирует его агентство.

По словам Борреля, ЕC готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины и потому нацeлен на «сдерживание агрессии против этой страны», а не на противодeйствие ей.

Боррeль добавил, что ЕС оказывает военную поддержку Украине, в частности выделив €35 млн на развитие логистических возможноcтей украинских вооружённых сил.

Ранее он заявил, что страны Евросоюза ведут дипломатическую работу, чтобы не допустить обострения на границе России и Украины, а также поддерживают Киев в связи с возможной угрозой. Боррель подчеркнул, что Украина является союзником Европы, за которого в случае конфликта обязательно заступятся. По его мнению, на этом этапе необходимо «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».

В западных СМИ в последнее время звучат постоянные сообщения о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину и в связи с этим проводит учения у западных границ и перемещает боевую технику. Всё это является усилением «агрессивных действий» со стороны России.