В Евросовете обсудят вопрос возможного вступления Украины в организацию

Вопрос о возможном приёме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM. По его словам, подобные дебаты состоятся в любом случае.

Это дебаты, которые в любом случае состоятся. Но у нас уже есть очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать, — заявил Мишель.

Он также отметил, что членство Украины в ЕС позволит укрепить двусторонние экономические и политические связи.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого. Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется с оккупантом» за свободу и европейское будущее. Он выразил уверенность, что ЕС сделает выбор в пользу Украины. Зеленский также отметил, что провёл беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил с ним «дальнейшую действенную помощь» Киеву.

Однако до этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. Он пояснил, что организация ещё никогда не тратила столько денег, сколько было предоставлено Украине, и при этом реформы в стране ещё не завершены. По его словам, Киеву предстоит «очень длинный путь к успеху». Аналогичным образом высказался и глава Евросовета, добавив, что Европа будет поддерживать территориальную целостность Украины и развивать тесные связи с ней.