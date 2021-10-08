В ЕС заявили об угрозе репутации России из-за цен на газ

Резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации страны как надёжного поставщика энергоносителей. Об этом в интервью РБК рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. Сложившаяся ситуация должна беспокоить не только Брюссель и столицы Евросоюза, но и саму Россию.

Дипломат отметил, что повышение европейских цен может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами.

На мой взгляд, может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос, — сказал Эдерер.

По его словам, отсутствие реакции может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения процесса ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Посол отметил, что причины роста цен на газ комплексные. Среди них он выделил спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ в Азию и восстановление экономик стран ЕС.

Ранее генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки заявил, что газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами. Страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, которые восстанавливаются после локдаунов, превысил предложение.