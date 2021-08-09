В ЕС заявили о причастности Ирана к атаке на Mercer Street

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Все имеющиеся данные о нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане указывают на причастность Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза (ЕС).

ЕС решительно осудил подобные действия и выразил соболезнования семьям погибших. Отмечается, что такие безрассудные поступки должны прекратиться.

Свобода судоходства должна быть гарантирована в соответствии с международным правом, — говорится в заявлении.

Ранее компания-оператор Zоdiac Maritime заявила, что танкер Mercеr Street подвергся нападению в Индийском океане. Погибли два члена экипажа (подданный Великобритании и гражданин Румынии). Позже команда судна смогла вернуть контроль над танкером, который продолжил движение в сопровождении Военно-морских сил США.

В Великобритании утверждают, что к атаке причастен Иран. В Тегеране опровергли эти обвинения.