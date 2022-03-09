В ЕС заявили, что не знают о программах в биолабораториях на Украине

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещённых программах в биологических лабораториях Украины. По его словам, в объединении с сомнением относятся к таким сообщениям, пишет РИА Новости.

Мы осведомлены о заявлении Минобороны России о якобы уничтожении биологических агентов в лабораториях на Украине... Нам не известно о каких-либо программах в украинских лабораториях, нарушающих Конвенцию о биологическом оружии (BTWC), — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Украина и США нарушали Конвенцию о запрещении биологического оружия. Она отметила, что в лабораториях на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине. Отмечается, что в ходе спецоперации были выявлены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию данного вида вооружений.