В Донецке вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район. В результате инцидента началось возгорание нефтебазы.
В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9, — заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Как сообщил градоначальник, на нефтебазе обесточены четыре трансформаторные станции. По данным Кулемзина, без электричества остались 50 абонентов.
Ранее стало известно, что в результате ракетного обстрела в Донецке погибли пять человек, ещё 23 человека пострадали, из них — двое детей. Известно, что удар нанесли по зданию рынка «Меркурий».