В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

МЧС ДНР / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецке вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район. В результате инцидента началось возгорание нефтебазы.

В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9, — заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Как сообщил градоначальник, на нефтебазе обесточены четыре трансформаторные станции. По данным Кулемзина, без электричества остались 50 абонентов.

Ранее стало известно, что в результате ракетного обстрела в Донецке погибли пять человек, ещё 23 человека пострадали, из них — двое детей. Известно, что удар нанесли по зданию рынка «Меркурий».