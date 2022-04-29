В Донецке вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район. В результате инцидента началось возгорание нефтебазы.

В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9,заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Как сообщил градоначальник, на нефтебазе обесточены четыре трансформаторные станции. По данным Кулемзина, без электричества остались 50 абонентов.

Ранее стало известно, что в результате ракетного обстрела в Донецке погибли пять человек, ещё 23 человека пострадали, из них — двое детей. Известно, что удар нанесли по зданию рынка «Меркурий».