В ОБСЕ отреагировали на похищение представителя ЛНР украинскими силовиками

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прокомментировала инцидент с задержанием представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашённой Луганской народной республики Андрея Косяка украинскими военными. Об этом сообщается на сайте организации.

СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Информация была получена от Вооружённых сил Украины и вооружённых формирований только после того, как это произошло, — говорится в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что не имеют права вносить в отчёты неподтверждённые данные. Тем не менее в организации выразили готовность помочь с разрешением этой ситуации.

Тем временем активисты, собравшиеся у гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, заблокировали подъезды к зданию. Они недовольны реакцией миссии.

В настоящее время группы активистов стоят на выездах из гостиничного комплекса и у центрального входа. По заявлению участников акции, требования остаются прежними: отпустить представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. При этом все автомобили миссии ОБСЕ находятся на парковке гостиницы.

Активисты установили на месте также аудиоаппаратуру. Столкновения между ними и полицией нет. У здания стоят палатки.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) применяла пытки и использовала психотропные препараты, чтобы вынудить захваченного Косяка дать ложные показания.