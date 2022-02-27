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В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими войсками

08:04, 28 февраля 2022
В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими войсками Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины совершили обстрел по направлению Горловки. Было выпущено более десятка мин, считая боеприпасы калибром 120 мм, сообщается в Telegram представительства.

После 03:00 зафиксирован обстрел <...> н. п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 мм, восемь мин калибром 82 мм, — отмечается в сообщении.

Добавляется, что в результате обстрела получила ранение руки местная жительница.

Ранее стало известно, что в Донбассе под обстрел украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» попали корреспонденты трёх российских СМИ: РИА Новости, телеканала «Звезда» и канала ТВЦ. Это произошло во время съёмок репортажа в районе посёлка Пищевик (около 20 км от Мариуполя). Пострадавших нет.

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