В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими войсками

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Правительство Мьянмы поддерживает проведение российской военной спецоперации на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун. По его словам, позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран.

Как отметил генерал, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Кроме того, являясь великой державой, она обеспечивает равновесие мировых сил. Россия как...