В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими войсками
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:04, 28 февраля 2022
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины совершили обстрел по направлению Горловки. Было выпущено более десятка мин, считая боеприпасы калибром 120 мм, сообщается в Telegram представительства.
После 03:00 зафиксирован обстрел <...> н. п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 мм, восемь мин калибром 82 мм, — отмечается в сообщении.
Добавляется, что в результате обстрела получила ранение руки местная жительница.
Ранее стало известно, что в Донбассе под обстрел украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» попали корреспонденты трёх российских СМИ: РИА Новости, телеканала «Звезда» и канала ТВЦ. Это произошло во время съёмок репортажа в районе посёлка Пищевик (около 20 км от Мариуполя). Пострадавших нет.