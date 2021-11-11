В ДНР сообщили, сколько россиян живёт под обстрелами в прифронтовой зоне

В прифронтовой зоне самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) проживают 18 тысяч россиян, они регулярно подвергаются обстрелам и агрессии со стороны Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью, опубликованном на YouTube.

У нас прифронтовым считается 81 населённый пункт. Там проживают 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них — это граждане уже Российской Федерации. Эти людям нужна помощь, нужна поддержка, — сказал Пушилин.

Ранее появилась информация, что украинские силовики заняли населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. О появлении в населённом пункте украинских военных сообщалось ещё в конце октября. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей посёлка являются гражданами России.

Кроме того, стало известно, что Вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины.