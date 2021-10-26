Песков: поставка Bayraktar Украине дестабилизирует ситуацию в Донбассе

В Кремле прокомментировали применение турецких ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Пескова цитирует РИА Новости.

Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации. Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы, — сказал пресс-секретарь.

Ранее вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.

Как заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, применение ракеты говорит о нежелании властей Украины мирным путём решить конфликт в Донбассе и намерении их «показать силу». Сенатор подчеркнул, что подобные акции в Киеве согласовывают с США и рядом стран Европы. Однако «пойти дальше» и применить авиацию или реактивные системы залпового огня Киеву мешают возможные серьёзные потери, вплоть до продолжения разрушения Украины.