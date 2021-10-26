«Показать силу»: сенатор объяснил применение ВСУ турецкого БПЛА в Донбассе

Украинская армия решила применить ракету с турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Донбассе, чтобы продемонстрировать силу, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор отметил, что действия Киева говорят о нежелании властей Украины «мирным путём решить конфликт в Донбассе». Таким образом политик прокомментировал пуск ракеты по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.

Они (Вооружённые силу Украины. — NEWS.ru) применяют оружие, причём оружие современное. В России уже давно сделали выводы, теперь выводы должны сделать другие страны Нормандского формата — Франция, Германия, и все те, кто говорит, что от РФ чуть ли не зависит выполнение Минских соглашений. На самом деле, применение такого оружия убедительно доказывает, что разрешить ситуацию в Донбассе мирным путём может только Украина, если у неё будет на то добрая воля, — подчеркнул Цеков.

По мнению собеседника, «армия Донбасса найдёт способ противодействовать и защищаться» от Bayraktar TB2. Он отметил, что Киев поднял в воздух турецкий БПЛА, чтобы проверить, могут ли специалисты ВСУ эффективно его использовать.

Они (украинские власти. — NEWS.ru) думают, что от бряцания оружием их сильно испугаются [в Донбассе] и заявят, что всё, мы интегрируемся в состав Украины. Я думаю, что это ещё больше консолидирует армию Донбасса, жителей Донбасса на противодействие Украине, — считает Цеков.

Сенатор подчеркнул, что подобные акции в Киеве согласовывают, прежде всего, с США и рядом стран Европы. Однако член Совфеда уверен, что «пойти дальше» — применить авиацию или реактивные системы залпового огня против непризнанных ЛНР и ДНР — Киеву мешают возможные последствия — «серьёзные потери, вплоть до продолжения разрушения Украины и потери ещё ряда территорий».

Генштаб ВСУ подтвердил применение БПЛА при уничтожении артиллерии противника возле н.п. Гранитное в Донбассе. Украинский портал Obozrevatel.ua утверждает, что боевое применение Bayraktar согласовано с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, которое находится в «серой зоне». Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил (ООС) Украины в Facebook.

26 октября появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом сообщили в ДНР. По словам очевидцев, вероятнее всего, в населённый пункт, расположенный на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка. В свою очередь военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко в своём Telegram-канале сообщил, что место, в котором находилась его съёмочная группа в посёлке Тельманово, подверглось обстрелу. Он сообщил о возможном захвате силами ВСУ Старомарьевки (Тельмановский район).