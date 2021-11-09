В ДНР заявили о захвате украинскими военными посёлка Старомарьевка

Украинские силовики захватили посёлок Старомарьевка, находящийся на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт РИА Новости. Населённый пункт находится в «серой зоне».

Украинские вооружённые формирования продвинулись вперёд, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи, — рассказала она.

По её словам, посёлок находился в так называемой серой зоне и был демилитаризован — его не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.

О появлении в населённом пункте украинских военных сообщалось ещё в конце октября. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей поселка являются гражданами России. При этом в пресс-центре 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» сообщили , что военные там обеспечивали безопасность сотрудникам международных гуманитарных организаций, которые пришли на помощь местным жителям.

Ранее ряд американских СМИ сообщили о стягивании российской военной техники к границе с Украиной. В МИД РФ эти сообщения назвали «фейковой кампанией». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию Минобороны Украины о российском военном контингенте у границы, заявил, что военное присутствие России сохраняется там, где она считает необходимым.