В ДНР сообщили об ударах ВСУ по штабу спецотряда «Азов» в Мариуполе

Украинские войска обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР. Отмечается, что к настоящему моменту уничтожено более 20 боевиков.

По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя Вооружёнными силами Украины был нанесён удар ОТР «Точка-У». В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники, — говорится в сообщении.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что более 100 украинских военных сдались в плен. Он добавил, что сейчас всем им оказывается медицинская помощь, а также предоставляется возможность общаться с родными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.