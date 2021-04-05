В ДНР рассказали о столкновении с украинскими военными под Горловкой

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) вступила в короткий бой с украинскими военными в районе посёлка Шумы под Горловкой.
Об этом
Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое минскими договорённостями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что уже после боя сапёры ДНР нашли на минном поле тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы. О его гибели украинская сторона не рассказывает уже вторые сутки. Не предпринимаются и усилия по возвращению тела солдата семье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, которые невозможны из-за нежелания украинской стороны вести политическую дискуссию. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность.