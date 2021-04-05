В ДНР рассказали о столкновении с украинскими военными под Горловкой

https://static.news.ru/photo/4109f0d2-965f-11eb-b50a-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) вступила в короткий бой с украинскими военными в районе посёлка Шумы под Горловкой.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. Отмечается, что разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР 4 апреля пыталась провести диверсионная группа с Украины.

Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое минскими договорённостями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже после боя сапёры ДНР нашли на минном поле тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы. О его гибели украинская сторона не рассказывает уже вторые сутки. Не предпринимаются и усилия по возвращению тела солдата семье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, которые невозможны из-за нежелания украинской стороны вести политическую дискуссию. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность.