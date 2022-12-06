В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

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В Днепропетровске прозвучал взрыв, а в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что взрывы также прозвучали в пригородах столицы региона. Воздушная тревога также объявлена в Николаевской и Одесской областях.

Сообщают о взрывах в Днепре и его пригородах. В регионе объявлена воздушная тревога. Также тревога была объявлена в южных региона Украины: в Николаевской и Одесской областях, — сказано в публикации.

Украинские журналисты заявляют, что Россия якобы наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул ранее сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры. По данным официального ресурса по оповещению, в городе и в Днепропетровской области сирены воздушной тревоги не звучали. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что 5 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Он уточнил, что все цели были поражены. Удар наносился ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.