В Давосе отложили объявление плана по восстановлению Украины

В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины на $800 млрд (62,4 трлн рублей), сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Инициатива должна была быть представлена в рамках Всемирного экономического форума.

Запланированное на этой неделе объявление о «плане процветания» на сумму $800 млрд, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено, — говорится в публикации.

По данным издания, причиной переноса стали серьезные разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами. Они касаются как позиции по Гренландии, так и предложенного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за отсутствия интереса к его персоне. По его информации, украинскому политику «советовали» не посещать мероприятие, поскольку никто из ключевых участников, включая президента США Дональда Трампа, не выразил желания с ним видеться.