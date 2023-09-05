В Дании закроется консульский отдел посольства России

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В Дании с 6 сентября будет приостановлена работа консульского отдела посольства России, сообщает в Telegram пресс-служба дипмиссии. Уточняется, что меры связаны с решением властей Дании сократить численность российских дипработников в стране.

В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства РФ в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность. <...> Информируем вас о том, что консульский отдел более не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6 сентября будет прекращен прием заявлений и иных документов от граждан России, включая оформление паспортов, виз и пенсий. При этом выдача готовых документов и рассмотрение ранее принятых заявлений продолжится вплоть до 25 сентября.

Ранее Министерство иностранных дел Дании потребовало сократить персонал российского посольства в Копенгагене до уровня датской дипмиссии в Москве. Как уточнили в ведомстве, это означает, что в российском посольстве должно быть не более пяти дипломатов и 20 сотрудников. Сокращение необходимо завершить до 29 сентября.