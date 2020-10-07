В Чёрном море снижается порог применения военной силы

Россия обладает низким порогом применения военной силы в отношении стран черноморского региона, не входящих в НАТО. Об этом говорится в новом докладе американской аналитической корпорации RAND, с которым ознакомился NEWS.ru. Исследователи уверены, что российская сторона крайне ограничена в своих возможностях проведения крупномасштабных операций в Чёрном море и других регионах, однако изменения в структуре сухопутных войск РФ дают возможность быстрой переброски крупных боевых единиц.

Порог применения Россией силы в черноморском регионе особенно низок, если вероятность успеха оценивается как высокая, а риск решительного ответа со стороны западных стран как крайне низкий, обращают внимание американские эксперты. В RAND считают, что Москва будет противодействовать всеми невоенными и, возможно, военными средствами государствам на своей периферии, которые имеют политическую или военную интеграцию с западным миром.

Москва по-прежнему крайне настороженно относится к близости нескольких членов НАТО и к активизации операций и учений НАТО в черноморском регионе, — говорится в докладе RAND. — Она полна решимости не допустить присоединения Украины, Грузии и других соседних государств к Североатлантическому альянсу.

Аналитики считают, что Кремль предпринимает активные усилия, направленные на то, чтобы помешать инициативам Запада в районе Чёрного моря и подорвать сплочённость союзников по НАТО, которые относятся к этому региону. Именно с этой точки зрения авторы исследования рассматривают укрепление связей между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также многосторонние связи между Россией с Болгарией. Нарушение единства военного блока теми способами, которые мешают самому процессу принятия решений, — это ещё один элемент российской стратегии по формированию ландшафта региональной безопасности, говорится в докладе.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Тем не менее, Москва видит ситуацию по-другому. По данным оборонного ведомства, только за прошлый месяц свыше 30 самолетов стратегической авиации НАТО были замечены вблизи российских границ, в том числе над акваториями Чёрного и Балтийского морей. Как заявил телеканалу RT глава Генштаба Валерий Герасимов, на этом фоне Москва предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону уточнить содержание договорённостей по предотвращению рискованной военной деятельности в воздухе и на море, однако так и не получила ответа. По словам Герасимова, все необходимые соглашения уже давно подписаны, однако «там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий».

О растущих опасностях в Чёрном море говорилось и в майском докладе Центра анализа европейской политики (CEPA). По мнению этих исследователей, в условиях, когда США перефокусировались на угрозы со стороны Китая, так называемый «восточный фланг» НАТО оказался ещё более уязвим, чем когда-либо. Кроме того, асимметрия в политике безопасности Североатлантического альянса дала о себе знать после того, как его командование на фоне присоединения Крымского полуострова к России сделало одним из своих основных приоритетов район Прибалтики и отправило боевые подразделения усиленного прямого присутствия в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Такой многоуровневый подход к идее сдерживания привёл к непоследовательности вдоль восточного фланга. Эксперты рекомендовали НАТО не только усилить присутствие в Чёрном море, но перенести центр тяжести своей политики в Румынию. Не исключено, что столь пристальный интерес исследователей к региону предвещает повышение активности Североатлантического альянса.