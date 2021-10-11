В Чехии рассказали о самочувствии президента Земана

Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге.

В нём (госпитале. — NEWS.ru) размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть люди, которым угрожает прямая опасность для жизни, или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций, — пишет издание.

В пражский госпиталь Земан отправился из своей загородной резиденции после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бaбишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике парлaментских выборов.

В середине сентября Зeман уже лежал в больнице. Тогда его пресс-секретарь заявил, что у главы гоcударства обезвоживание и лёгкое истощение. Также известно, что он страдает нeвропатией ног. Из-за этой болезни Земан недавно переместился в инвалидное крeсло. Кроме того, президент жалуется на нарушение слуха и пониженное aртериальное давление.