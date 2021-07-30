В центре «Вектор» оценили возможность «главенства» штамма «лямбда»

Вероятность вытеснения штамма коронавируса «дельта» вариантом «лямбда» представляется сомнительной, заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В настоящее время «лямбда»-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит «лямбда»- штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC). То, что «лямбда»-штамм вытеснит вариант «дельта», представляется сомнительным, — отмечается в сообщении «Вектора».

Штамм «лямбда» впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года. Тогда на его долю приходилось большинство случаев заражения в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили.

Ранее стало известно, что штамм «лямбда» сильно заразен и устойчив к иммунитету. К подобному выводу пришли японские учёные. Специалисты выяснили, что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2.