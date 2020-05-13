В Центральной Азии число заражённых COVID-19 увеличилось до 9758 человек

https://static.news.ru/photo/e9dca4fc-94e4-11ea-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nur-Sultan City Government/Handout via Xinhua/Global Look Press

На территории стран Центральной Азии за последние 24 часа было выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших достигло отметки в 9758 человек. Об этом 13 мая сообщили представители профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что количество вылечившихся граждан стран Средней Азии на данный момент — 4989. За прошедшие сутки из больниц были выписаны 218 пациентов. Число летальных исходов с коронавирусом увеличилось до 77.

В Казахстане на данный момент COVID-19 заразились 5417 человек. С момента пандемии на территории страны выздоровели 149 пациентов, 32 человека скончались.

В Таджикистане 729 местных жителей заразились коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 23.

В Киргизии зафиксировано 1044 случая заражения и 12 летальных исходов. От заболевания в стране излечились 726 человек.

На территории Узбекистана подтверждено 2568 случаев заражения. По последней информации, 2040 человек выздоровели, 10 пациентов скончались, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.