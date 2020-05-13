В Центральной Азии число заражённых COVID-19 увеличилось до 9758 человек

На территории стран Центральной Азии за последние 24 часа было выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших достигло отметки в 9758 человек. Об этом 13 мая сообщили представители профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Отмечается, что количество вылечившихся граждан стран Средней Азии на данный момент — 4989. За прошедшие сутки из больниц были выписаны 218 пациентов. Число летальных исходов с коронавирусом увеличилось до 77.
В Казахстане на данный момент COVID-19 заразились 5417 человек. С момента пандемии на территории страны выздоровели 149 пациентов, 32 человека скончались.
В Таджикистане 729 местных жителей заразились коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 23.
В Киргизии зафиксировано 1044 случая заражения и 12 летальных исходов. От заболевания в стране излечились 726 человек.
На территории Узбекистана подтверждено 2568 случаев заражения. По последней информации, 2040 человек выздоровели, 10 пациентов скончались,
Как ранее писал NEWS.ru, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.
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