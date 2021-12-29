В бундестаге заявили о кризисе правительства из-за «Северного потока — 2»

Противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок в отношении «Северного потока — 2» указывают на кризис внутри немецкого правительства, заявил в комментарии Lenta.ru депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре. По его мнению, газопровод превратили в геополитическую проблему исключительно по идеологическим соображениям. Само же правительство оторвано от реальности и ставит под угрозу не только энергетическое партнёрство между Германией и Россией, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу в целом.

Остаётся надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии «Зелёных», — отметил Котре.

Ранее Штефан Котре заявил, что «Северный поток — 2» обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса, а его запуск стал бы необходимым сигналом России о том, что ФРГ по-прежнему намерена придерживаться партнёрских отношений. Нынешнее же затягивание запуска приносит лишь вред. По его словам, в случае ещё больших холодов возможно дальнейшее повышение цен на энергоносители, а политически обусловленное затягивание запуска «Северного потока — 2» будет лишь способствовать обострению энергокризиса.

При этом глава правительства Германии Олаф Шольц опроверг связь сертификации «Северного потока — 2» с политикой. По его словам, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать, не руководствуясь политикой. Канцлер отметил, что в проект вложены частные инвестиции. На данный момент рассматривается вопрос о соответствии газопровода европейскому законодательству в области энергетики.