В бундестаге признали атаку на Россию из-за «дела Навального»

https://static.news.ru/photo/da9bcdb2-261e-11eb-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Депутат бундестага Пётр Быстрон от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас умудрились не только испортить отношения с США, но теперь ведут «атаку на Россию» по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам Быстрона, нынешние власти Германии характеризуются тем, что привели отношения с Россией к самой низшей точке немецкой внешней политики. Депутат отметил, что в адрес Москвы звучат беспочвенные осуждения, каких-либо доказательств предъявлено не было, сообщает KP.RU.

Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального — это атака на Россию, — сказал депутат бундестага.

Он заметил, что нынешние власти ФРГ умудрились испортить отношения не только с Россией, но и с США.

При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе, — сказал Быстрон.

Как сообщал NEWS.ru ранее, поведение властей Германии по «делу Навального» резко раскритиковала представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Facebook она обвинила Берлин в том, что он занимается демагогией, а также не следует своим же принципам честности и прозрачности в международных делах и не делится с Москвой данными.