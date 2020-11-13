В бундестаге признали атаку на Россию из-за «дела Навального»

Депутат бундестага Пётр Быстрон от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас умудрились не только испортить отношения с США, но теперь ведут «атаку на Россию» по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
По словам Быстрона, нынешние власти Германии характеризуются тем, что привели отношения с Россией к самой низшей точке немецкой внешней политики. Депутат отметил, что в адрес Москвы звучат беспочвенные осуждения, каких-либо доказательств предъявлено не было,
Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального — это атака на Россию, — сказал депутат бундестага.
Он заметил, что нынешние власти ФРГ умудрились испортить отношения не только с Россией, но и с США.
При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе, — сказал Быстрон.
Как сообщал NEWS.ru ранее, поведение властей Германии по «делу Навального» резко раскритиковала представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Facebook она обвинила Берлин в том, что он занимается демагогией, а также не следует своим же принципам честности и прозрачности в международных делах и не делится с Москвой данными.