В Брюсселе вооружённый ножом мужчина напал на пассажиров в метро

https://static.news.ru/photo/e88b7d6e-64ad-11eb-8528-96000091f725_660.jpg Фото: Gong Bing/Global Look Press

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро. Об этом сообщила бельгийская полиция.

Инцидент произошёл на станции метро «Западный вокзал» около 15:00 по местному времени (17:00 мск). По предварительным данным, есть пострадавшие, информирует телеканал RTBF.

Как сообщается, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено.

По информации местных СМИ, при нападении в Брюсселе пострадала женщина, на неё напал бывший сожитель.

Ранее несколько человек в Германии получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного мужчины. Они были госпитализированы.

Нападавший задержан полицией. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Как писал NEWS.ru, похожий случай произошёл в немецком городе Оберхаузен в ноябре 2020 года. Там в результате нападения мужчины с ножом пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В полиции предположили, что причиной поножовщины мог стать бытовой конфликт.