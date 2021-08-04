В Великобритании заявили о необходимости создания новых вакцин

После анализа прививочной кампании против коронавирусной инфекции английские учёные заявили о возможной необходимости создания новых вакцин для борьбы с штаммом «дельта». Об этом сообщил Bloomberg.
По оценкам специалистов, из-за появления нового штамма эффективность существующих на сегодняшний день вакцин
По словам авторов работы, разработка новых вакцин против «дельта»-штамма оправданна и является необходимостью, так как вирус мутировал до той степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам существующих вакцин, становятся менее эффективными.
Вместе с тем специалисты доказали, что полностью вакцинированные в три раза реже заражаются «дельта»-штаммом, чем те, кто не сделал прививку.
Ранее китайский профессор Чжан Вэньхун рассказал о новых методах борьбы с коронавирусом. Учёный сказал, что вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, но наращивание темпов иммунизации — лучший способ справиться с быстрым распространением штамма «дельта».