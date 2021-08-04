В Великобритании заявили о необходимости создания новых вакцин

После анализа прививочной кампании против коронавирусной инфекции английские учёные заявили о возможной необходимости создания новых вакцин для борьбы с штаммом «дельта». Об этом сообщил Bloomberg.

По оценкам специалистов, из-за появления нового штамма эффективность существующих на сегодняшний день вакцин сократилась и составляет менее 50% по сравнению с 64%, зафиксированными в прошлом месяце. Уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID в случае заражения упал с отметки 83% до 59%. Во время исследования эксперты взяли образцы у 98 тыс. человек. В их число вошли и привитые, и непривитые британцы.

По словам авторов работы, разработка новых вакцин против «дельта»-штамма оправданна и является необходимостью, так как вирус мутировал до той степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Вместе с тем специалисты доказали, что полностью вакцинированные в три раза реже заражаются «дельта»-штаммом, чем те, кто не сделал прививку.

Ранее китайский профессор Чжан Вэньхун рассказал о новых методах борьбы с коронавирусом. Учёный сказал, что вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, но наращивание темпов иммунизации — лучший способ справиться с быстрым распространением штамма «дельта».