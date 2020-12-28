В Британии высмеяли статью о новом российском оружии «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/c02aef88-492a-11eb-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Великобритании с иронией отнеслись к статье местных таблоидов о плане России разработать оружие «Судного дня» на основе вируса Эболы.

Британские издания Daily Mail и Mirror опубликовали «расследование» со ссылкой на анонимный источник о том, что секретное подразделение ФСБ РФ якобы занимается исследованием вирусов Эбола и Марбург для создания «катастрофического проекта биологического оружия». Каких-либо доказательств в публикации не приводится. При этом один из таблоидов выбрал в качестве иллюстрации к материалу фотографию российского оппозиционера Алексея Навального, передаёт РИА Новости.

По мнению некоего Брюса Джонса, который называет себя «экспертом по России», большинство крупных держав способны создавать смертоносные вирусы, однако «только Москва делает это не в оборонительных целях».

Читатели с юмором отнеслись к «расследованию». Некоторые отметили, что Россия никогда не создаст нечто подобное, так как вирус «не может убивать выборочно». Один из пользователей Сети призвал не переживать, так как у «русских даже „Новичок“ не работает».

Также было высказано мнение, что местные мейнстримные СМИ во всём винят Россию, которая не является врагом и что, «как и во время обеих мировых войн, она в итоге окажется важнейшим союзником».

Ранее американский журналист Марк Эпископос оценил смертоносные возможности российского тяжёлого ракетного подводного крейсера проекта 941 «Акула». По мнению военного эксперта, субмарина является «машиной Судного дня». Она считается самой крупной из когда-либо созданных, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Прочность субмарине придаёт особая конструкция и титановый корпус.

Отмечается, что подлодка во времена СССР десятилетиями служила ведущим кораблём в своём классе. Проект 941, придуманный в конце холодной войны, по замыслу инженеров должен был составить серьёзную конкуренцию американской стратегической атомной подводной лодке третьего поколения «Огайо». На её борту можно одновременно разместить сразу 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, каждая из которых может нести десять 100-килотонных ядерных боеголовок, пишет The National Interest.

Как отметил Марк Эпископос, задача «Акулы» — спрятаться под арктической ледяной шапкой, откуда отследить, а затем всплыть на поверхность для нанесения ядерного удара по инфраструктуре США или Западной Европы. Эксперт уверен, что в случае начала военного противостояния подводная лодка унесла бы жизни миллионов людей всего за несколько минут. Именно поэтому она является «машиной Судного дня», писал NEWS.ru.