В Британии указали на растущий пессимизм в рядах ВСУ iNews: солдаты ВСУ все чаще ставят под сомнение целесообразность потерь в Артемовске

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Кирон Монкс в статье для iNews написал, что в рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске наблюдается пессимистичный настрой и критическое отношение к военному руководству. Он добавил, что украинские военные сомневаются в целесообразности тяжелых потерь за город.

Иностранный журналист, который недавно посетил Бахмут, заявил <...>, что настроение становится все более пессимистичным, поскольку солдаты сомневаются в целесообразности тяжелых потерь за сильно разрушенный город с ограниченным стратегическим значением, — написал Монкс.

По информации журналиста, недовольство солдат напрямую обращено к командующему украинскими сухопутными войсками Александру Сырскому. Украинские военнослужащие допускают полное окружение Артемовска.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.