В Британии разгадали тайну погибшего корабля Британские исследователи идентифицировали обломки затонувшего в 1672 году боевого корабля

Фото: Victor Goryachev/Russian Look

Британские исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля. Он затонул после битвы в проливе Ла-Манш более 350 лет назад. Об этом сообщает газета Metro. Обломки были обнаружены дайверами на глубине 32 метра у берегов Восточного Сассекса в Англии в 2019 году и значились как «неизвестное затонувшее судно возле Истборна».

После изучения останков специалисты пришли к выводу, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia. Его построили в 1656 году, он принадлежал адмиралтейству Роттердама. Корабль участвовал ко всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665–1667 годов.

По информации Metro, в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны судно входило в состав эскадры, следовавшей из Средиземного моря в Нидерланды. В Ла-Манше соединения подверглось атаке английской эскадры, в результате Klein Hollandia получил сильные повреждения, капитан погиб и вскоре корабль затонул.

На месте крушения также были обнаружены пушки, итальянская мраморная плитка и куски керамики. В настоящее время им предоставлен наивысший уровень защиты.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет. Находка была сделана в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, обнаруженных на севере Великобритании.

Также сообщалось, что российские ученые обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик с 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей. Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтяне, от чего болели и умирали.