Ученые обнаружили в пещере человеческие останки возрастом 11 тысяч лет В британском графстве Камбрия нашли человеческие останки возрастом 11 тысяч лет

Фото: The University of Central Lancashire

Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет. Находка была сделана в пещере Heaning Wood Bone, Это одни из самых древних останков людей, обнаруженных на севере Великобритании.

Ранее наиболее древними считались захоронения в соседней пещере Kents Bank Cavern, обнаруженные в 2013 году. По оценке ученых, им порядка 10 тысяч лет.

Исследования в Heaning Wood Bone идут с 2016 года. Как удалось выяснить ученым, в пещере покоятся останки как минимум восьми человек. Несмотря на их фрагментарность, сопутствующие артефакты говорят о том, что эти захоронения, скорее всего, преднамеренные.

Археологи с большой степенью точности датировали семь погребений. Также там есть могилы, сделанные четsht и пять с половиной тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик с 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей. Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтяне, от чего болели и умирали. Научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова сообщила, что на двух телах заметны явные признаки насильственной смерти, при этом всех покойных мумифицировали спустя какое-то время. По ее словам, трупы лежали и быстро разлагались на жаре, и чтобы перебить запах гниения, их присыпали ветками ароматических трав.