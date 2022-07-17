В БРИКС предрекли присоединение новых стран в скором времени

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что уже в обозримом будущем новые государства захотят присоединиться к БРИКС. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, мне кажется, что новые страны присоединятся и будет ещё больше государств, которые обратятся за членством [в БРИКС], — сказала политик.

Президент форума добавила, что сейчас организация будет смотреть, как пройдёт саммит в Южной Африке, как страна будет рассматривать эти заявки, сколько их окажется и какие страны будут выбраны. Также организация понаблюдает, как будут расставлены приоритеты. Пурнима Ананд считает необходимым, чтобы государства — кандидаты на вступление в БРИКС отвечали требованиям в культурном и экономическом плане, так как основными приоритетами БРИКС являются мир и сотрудничество.

И мне кажется, что на форуме в Южной Африке в следующем году, на следующем саммите, уже будет много изменений, и мы увидим новых членов, — резюмировала президент форума.

Ранее китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны Запада начали рассматривать группу БРИКС в качестве соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как ряд развивающихся государств высказал намерение присоединиться к ней. Западный мир тем самым показывает ограниченность мышления, которое относится к временам холодной войны.