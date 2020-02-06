https://static.news.ru/photo/0ed40d18-48c8-11ea-82f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что в 2019 году из-за налогового манёвра РФ страна потеряла $330 млн.

По словам политика, почти $200 млн пришлись на потери заводов, занимающихся переработкой нефти. Потери бюджета составили $130 млн, уточняет БелТА.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва специально начала налоговый манёвр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. Для чего российской стороне потребовалось давление, белорусский лидер предложил догадаться самостоятельно. Источник в окружении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заявил, что решение о налоговом манёвре было принято в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с двусторонними отношениями России и Белоруссии, писал NEWS.ru.