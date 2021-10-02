Главред «Комсомольской правды» сообщил о пропаже журналиста «КП в Беларуси»

Редакция «Комсомольской правды» около суток не может связаться с белорусским журналистом Геннадием Можейко в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный редактор издания Владимир Сунгоркин. Между тем некоторые СМИ сообщили о задержании Можейко.

Он не отвечает нам с 16:00 пятницы. Живёт без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают. Возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем, — сказал главред.

По его словам, журналист в эти дни должен был находиться в Минске, служебных командировок в Москву он не планировал. При этом Сунгоркин не исключил, что корреспондент мог куда-то поехать в частном порядке.

По одной из версий, Можейко задержали в Москве, по другой версии, журналист был задержан в Белоруссии.

Когда задержали Геннадия и где он сейчас находится, неизвестно, — говорится в сообщении правозащитного центра «Весна» в Telegram.

Имя Можейко было указано под статьёй, в которой знакомая погибшего во время спецоперации КГБ в Минске Андрея Зельцера положительно о нём отозвалась. Зельцер при задержании застрелил сотрудника КГБ. Он подозревается в причастности к терроризму.

Ранее сообщалось, что после блокировки в Белоруссии сайта «Комсомольской правды» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позволил себе жёсткое заявление с требованием обеспечить российским СМИ в республике нормальные условия работы, поскольку такие действия идут вразрез с пониманием свободы слова.

Впрочем, долгое время в Москве довольно толерантно реагировали на вытеснение из Белоруссии пророссийских НКО, на преследования местных журналистов, выступавших за реальные союзные отношения с Россией. Очень долго считалось ненужным раздражать президента Белоруссии Александра Лукашенко, несмотря на его демонстративную многовекторность.