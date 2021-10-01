В Белоруссии призвали «мочить в сортире» противников власти

Бывший начальник Генерального штаба белорусской армии, депутат палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев призвал «мочить в сортире» противников действующей власти. Генерал озвучил свою мысль на панихиде по офицеру местного КГБ Дмитрию Федосюку, застреленному жителем Минска Андреем Зельцером, чью квартиру штурмовал спецназ. Об этом сообщил «СТВ».

Белоконев назвал убийство беспрецедентным случаем цинизма и жестокости. Он отметил, что Зельцер отлично понимал, что делает.

Вот эта супруга его, или как её там назвать, которая хладнокровно всё это снимала. <...> Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно всё это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди? — возмутился Белоконев.

По его словам, с такими людьми надо действовать жёстче, а не как сейчас происходит в стране — «по закону». Генерал предложил, как в своё время говорил президент России Владимир Путин, «мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому».

Белорусский спецназ штурмовал квартиру Зельцера 28 сентября. Зельцер, застреливший Федосюка, был убит ответным огнём. Он подозревался в причастности к террористической деятельности. Его вдова задержана.

Ранее руководитель Белорусского дома на Украине (БДУ) — некоммерческой организации, помогающей уехавшим из страны противникам правящего режима Александра Лукашенко — был найден повешенным в одном из парков Киева. Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «Убийство». При этом оппоненты белорусского президента склонны полагать, что Виталий Шишов стал жертвой белорусских спецслужб. Несмотря на нотку конспирологии, этой версии находят подтверждения и в БДУ, и некоторые политологи.