В Белоруссии более 20 человек задержаны за оскорбление погибших пилотов

https://static.news.ru/photo/656cdf3c-bf65-11eb-9c23-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Социальные сети

За оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130 белорусские силовики задержали более 20 человек. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По информации телеканала, задержанные позволяли себе оскорбительные комментарии по поводу произошедшего.

Это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских Telegram-каналов, некоторые в прошлом судимые, — говорится в сюжете государственного телеканала.

Задержанных подозревают в разжигании социальной вражды. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Военный самолёт Як-130 потерпел крушение 19 мая. В нём находились два человека. В ходе учебно-тренировочного полёта пилоты обнаружили неисправность воздушного судна и сумели отвести его в стороны от населённых пунктов. Лётчики успели катапультироваться, но оба погибли.



СК Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее сообщалось, что в США разбился самолёт, изображавший противника на учениях.