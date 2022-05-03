В Белом доме заявили о невозможности победить в ядерной войне Псаки заявила, что весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в вопросе об исходе ядерной войны. Победителей в таком противостоянии быть не может, отметила она на брифинге, сообщает ТАСС.

Сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, — сказала Псаки.

Она добавила, что позиция президента США Джо Байдена на ситуацию на Украине не изменилась.

Взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], — подчеркнула представитель Белого дома.

При этом Псаки не согласилась с тезисом, что США или НАТО участвуют в событиях на Украине.

Ранее стало известно, что Россия имеет право применить ядерное оружие на тех основаниях, которые прописаны в соответствующем документе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что угроза ядерного конфликта существует всегда, несмотря на то, что никто войны не хочет.