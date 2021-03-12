В Белом доме заявили, что ждут от ЕС новых санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/fc04c804-837b-11eb-95cb-96000091f725_660.jpg Джейк Салливан Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме намерены добиваться от Евросоюза выработки дополнительных санкций против Москвы. По его словам, наказать Россию собираются за некоторые «недружественные шаги».

Президент США Джо Байден намерен действовать именно таким образом, добавил Салливан.

Если вы взглянете на Россию и Китай, то он [Байден] стал проводить твёрдую линию в отношении России, в том числе работая с европейцами, — цитирует советника ТАСС.

Он уточнил, что Белый дом собирается «выставить цену» России за ситуацию с Алексеем Навальным, а также подготовить «дополнительные ответы на другие злонамеренные действия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтонский аналитический центр Атлантический совет, признанный в РФ нежелательной организацией за жёсткую антироссийскую позицию, втянут в скандал. Двое сотрудников организации написали статью, расходящуюся с установками большинства других аналитиков. В ней эксперты советовали США оставить за скобками вопросы прав человека и развивать прагматичные отношения с Москвой.