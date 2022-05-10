В Белом доме заявили, что Китай не нарушает антироссийских санкций Псаки заявила, что США не наблюдают нарушений санкций против России со стороны Китая

Официальная резиденция президента США / Фото shutterstock.com

В администрации США пока ни разу не заметили нарушения санкций, направленных против России, со стороны Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ходу брифинга ей задали вопрос касательно того, почему КНР активно пользуется поставками энергоресурсов из РФ. Журналисты поинтересовались, нарушает ли Китай таким образом санкции Запада против России. Полный текст брифинга опубликован на сайте Белого дома.

Конечно, мы внимательно следим за этим. Может это произойдёт в будущем, но на данный момент мы пока видели нарушения санкций, — заявила Псаки.

Журналист уточнил, что импорт товаров из России в Китай достиг рекордных занчений за последний месяц, увеличившись на 57%.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес Китая о грозящих компаниям страны санкциях. Это произойдёт, если организации не будут соблюдать антироссийские ограничения. По её словам, ответом Вашингтона станет прекращение предоставления китайским компаниям программного обеспечения.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад пытается убедить власти КНР отказаться от нейтралитета в ситуации на Украине. Такая позиция не является вариантом для Пекина, поскольку он может сыграть лидирующую роль в урегулировании, сказала Нуланд.