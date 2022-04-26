В Белом доме призвали смягчить риторику о ядерной войне Псаки призвала смягчить риторику о ядерной войне

Фото pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что победы в ядерной войне не может быть. Она призвала смягчить риторику по этому вопросу. Представитель американского лидера добавила, что главная цель США — недопущение эскалации разговорами о ядерной войне, сообщает РИА Новости.

Наши представители по нацбезопасности ясно дали понять, что нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики, — рассказала Псаки.

Она также отметила, что Вашингтон в условиях отказа от российских энергоресурсов обратился к азиатским партнёрам с просьбой увеличить поставки природного газа в Европу.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад ранее заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами». По мнению эксперта, единственное верное решение конфликта — поиск дипломатического решения ситуации.