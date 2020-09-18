В Бейруте завершили расчистку строений после взрыва

https://static.news.ru/photo/cec65f58-fa7b-11ea-945e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

В Бейруте завершена расчистка 85 744 строений, пострадавших от взрыва в порту 4 августа. В пресс-службе армии Ливана сообщили об окончании этой операции.

Расчищено 85 744 пострадавших строения. Данная операция считается завершённой. Больше нет необходимости в дополнительной расчистке задействованными ранее силами, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что ликвидация основных последствий взрыва в пострадавших кварталах Бейрута была завершена в первые две недели после трагедии. В этой работе приняли участие порядка тысячи офицеров и 500 гражданских инженеров. Ливанские военнослужащие отчитались также о ликвидации 1320 кг пиротехники, обнаруженной в порту.

Как писал NEWS.ru, ливанские военнослужащие освободили ранее захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте. Ситуация в городе улучшается, «на улицы Бейрута вернулось спокойствие». Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в порту.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.