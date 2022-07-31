В Баку заявили об обстреле позиций сил Азербайджана армянскими военными

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам со стороны армянских военных в приграничных районах и в Карабахе. Подразделения ВС республики приняли адекватные ответные меры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

Вечером 30 июля и в течение ночи на 31 июля подразделения Вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кедабекского и Кельбаджарского районов на госгранице, — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что члены армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, применяя разнокалиберное стрелковое оружие и снайперские винтовки, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

В Минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что огонь по позициям ВС Азербайджана не открывался. В военном ведомстве обвинили Баку в распространении дезинформации.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА, — заверили в Ереване.

Ранее Минобороны Азербайджана дважды обвинило армянскую сторону в обстрелах приграничных территорий. Глава ведомства Закир Гасанов приказал военнослужащим «немедленно и решительно пресекать любую возможную провокацию противника». В армянском военном ведомстве отвергли обвинения Азербайджана в обстрелах.