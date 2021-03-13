Бахрейн собирается наладить производство «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/dfb77f4e-84bf-11eb-ae80-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Правительство Бахрейна намерено организовать в стране производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил посол королевства в РФ Ахмад ас-Саати.

По его словам, Бахрейн в высшей степени заинтересован в сотрудничестве с Россией в этом направлении. Уже достигнута принципиальная договорённость и сформировано предложение от государства Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Как заметил дипломат, планируется создать лабораторию для производства вакцины не только от коронавируса, но также от гриппа и от других заразных заболеваний.

Если это произойдёт, Бахрейн станет центром российской фармацевтики в регионе, — приводит слова ас-Саати РИА Новости.

Посол допустил, что создание лаборатории может стать лишь первым шагом в сотрудничестве Бахрейна и РФ. Он не исключает, что в дальнейшем могут быть созданы совместные медицинские центры и больницы.

Ас-Саати сообщил, что королевство около месяца назад получило первую партию «Спутника V». Он подчеркнул, что существовали варианты использования вакцин производства других стран, но итоговый выбор был сделан именно в пользу российской. Бахрейн уже запросил следующую партию.

Как ранее писал NEWS.ru, глава французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил у властей страны разрешить ему закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Политик заявил, что в городе необходимо ускорить вакцинацию. Для этого необходима децентрализация власти во Франции, считает он.