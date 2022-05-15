РИА Новости: в «Азове» обмениваются информацией по стандарту армии США

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Украинские военнослужащие из «Азова» организовали обмен информацией по образцу, принятому в ВС США, свидетельствуют документы, найденные корреспондентами РИА Новости на мариупольской базе нацполка. Журналисты обнаружили руководство для командиров групп и взводов по предоставлению отчётов о противнике. Документ оформлен по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе морской пехоты американской армии.

SALUTE — это аббревиатура, где каждая буква имеет определённое значение. S — size (размер/количество); А — activity (деятельность/активность); L — location (место расположения); U — unit (род войск); T — time (время); E — equipment (амуниция, вооружение, снаряжение). Военнослужащий таким образом должен передавать информацию об обнаруженных войсках противника.

Также на базе нацполка были обнаружены инструкции по тактической медицине. Их основу составляет американская программа CLS — Combat Lifesaver, по которой работает полевая медицина армии США.

Ранее стало известно, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен в Мариуполе после попытки покинуть завод «Азовмаш», расположенный северо-западнее «Азовстали». Полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий.